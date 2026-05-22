Путин принял участие в минуте молчания в память о погибших в ЛНР

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» почтил память погибших в ЛНР. Он принял участие в минуте молчания, чтобы отдать дань жертвам удара ВСУ по общежитию в Старобельске.

Ранее президент России сообщил, что неонацистская власть Киева нанесла террористический удар по общежитию колледжа. Глава государства подчеркнул, что атака не была случайной. Он уточнил, что уже заслушал доклады, в том числе главы ФСБ, по ситуации в Старобельске.

Также МИД России заявил, что все причастные к атаке на колледж в Старобельске будут установлены и понесут суровое наказание. В ведомстве сообщили о возбуждении Следственным комитетом России уголовного дела по статье о теракте.