Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР

Порядка 36 детей получили ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников на здание учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщила ТАСС уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. По ее словам, трое детей находятся в тяжелом состоянии.

На сегодняшний час известно о 36 пострадавших детках. Девять детей находятся в учреждении здравоохранения. Трое детей находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь, — сказала Швенк.

Ранее поисково-спасательные работы на месте обрушения общежития в Старобельске возобновились после временной остановки из-за угрозы повторного удара Вооруженных сил Украины. Под завалами продолжают находиться люди.

До этого представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех БПЛА. По ее словам, пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Точное число погибших уточняется.