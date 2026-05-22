Назван российский аэропорт, в котором готовы отказаться от проверки билетов В Пулково заработает регистрация и посадка в самолет по биометрии к началу ПМЭФ

Аэропорт Пулково и ВТБ запустят регистрацию и посадку на рейсы по биометрии к Петербургскому международному экономическому форуму — 2026, сообщили в пресс-службе банка. Сервис уже работает в тестовом режиме, а полноценно заработает с 1 июня, передает ТАСС.

Аэропорт в партнерстве с ВТБ организует приоритетный проход для пассажиров «Аэрофлота», — говорится в сообщении.

Воспользоваться приоритетным проходом смогут пассажиры «Аэрофлота» на маршруте между Санкт-Петербургом и Москвой по программе «Аэрофлот Шаттл». Услугу предоставит Центр биометрических технологий под названием «Мигом». Она позволит проходить регистрацию, вход в зону ожидания внутренних рейсов и посадку по биометрии.

Подтвердить свою биометрию пассажиры могут заранее в отделениях ВТБ. По прогнозам аэропорта, к 2028 году биометрическими сервисами в Пулково будут пользоваться около 4 млн человек, добавили в пресс-службе.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что с 1 июля 2026 года граждане России получат возможность осуществлять продажу квартир и совершать иные операции с недвижимым имуществом на основе идентификации личности по биометрическим данным. Депутат пояснил, что использование таких сведений послужит полноценной заменой личной подписи, благодаря чему процедура визирования официальных бумаг существенно упростится.