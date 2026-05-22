22 мая 2026 в 10:02

Госдеп США ввел усиленный контроль из-за лихорадки Эбола

Гражданам США из пораженных Эболой стран разрешили въезд через аэропорт Даллеса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти США обязали сограждан, возвращающихся из Демократической Республики Конго, Уганды и Южного Судана, въезжать на родину только через вашингтонский аэропорт имени Даллеса, говорится в заявлении Госдепартамента. Такое решение принято, чтобы предотвратить распространение лихорадки Эбола на американской территории. Усиленный контроль должны будут пройти все граждане США и обладатели вида на жительство, прибывающие из трех африканских стран.

Все граждане США и лица, имеющие право на постоянное проживание в стране, направляющиеся в США из ДРК, Уганды или Южного Судана, <…> должны будут въезжать в страну только через Вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса для прохождения усиленного контроля, — сказано в заявлении.

Также были выпущены обновленные рекомендации по поездкам во все три страны. Согласно им, ни одному гражданину США или постоянному резиденту не следует посещать ДРК, Уганду или Южный Судан ни по какой причине.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что лихорадка Эбола начинается с роста температуры, слабости и мышечных болей. Кроме того, около половины заболевших страдают от геморрагической сыпи и кровотечения из десен и носа.

США
Госдеп
запреты
аэропорты
Эбола
