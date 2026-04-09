США помогут спецслужбам Украины взламывать машины США купят для Украины устройства для взлома авто в рамках борьбы с наркотиками

Госдепартамент Соединенных Штатов планирует закупить для украинских силовых структур оборудование для вскрытия замков и доступа к автомобилям, сообщило РИА Новости со ссылкой на изученные правительственные документы. Запрос разместило Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности.

Ведомство обозначило целью противодействие транснациональным группам, занимающимся производством синтетических наркотиков, представляющих угрозу, в том числе для США. В перечень оборудования входят декодеры для автоматических замков, код-грабберы и ретрансляторы, позволяющие открывать и запускать автомобили без ключа. Также предусматривается закупка устройств для копирования электронных ключей.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США с 2018 года направил более $1,4 млн (113 млн рублей) украинской компании Republic Strategic Communications за ведение русскоязычных социальных сетей. Об этом сообщило РИА Новости по итогам анализа финансовых документов. $591 тыс. (47 млн рублей) из этой суммы перечислены после февраля 2022 года.

До этого сообщалось, что в проекте бюджета США на 2027 год отсутствуют положения о поддержке Украины. В документе объемом 92 страницы упоминание страны не встречается. Из текста следует, что администрация США не планирует ни поставки вооружений и боеприпасов, ни дополнительное финансирование.