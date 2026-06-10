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10 июня 2026 в 03:26

Ульянов увидел в потере вертолета Apache знак для США

Ульянов: потеря Apache AH-64 стала знаком для США заканчивать войну

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Потеря вертолета Apache AH-64 стала сигналом для США, что пора заканчивать войну, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа.

Трамп высказывался об инциденте с американским вертолетом Apache AH-64, который упал у берегов Омана. Он заявил, что произошедшее «не так уж серьезно».

Ранее стало известно, что американские военные начали наносить удары по Ирану после инцидента с вертолетом Apache над Ормузским проливом, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ). В командовании подчеркнули, что операция проводится в рамках самообороны.

До этого сообщалось, что американский палубный истребитель нанес ракетный удар по нефтяному танкеру M/T Marivex, ходившему под флагом Палау, за попытку пройти в сторону Ирана. Как сообщило Центральное командование США, самолет F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца Abraham Lincoln, выпустил высокоточный боеприпас по машинному отделению и отсеку управления судном.

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