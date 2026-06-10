Психолог объяснила, почему мужчина в отношениях становится «холодным»

Женщины ошибочно полагают, что мужчины — это скала, не имеющая никаких потребностей, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, для партнера в отношениях крайне важно ощущать уважение и веру в свои силы.

Казалось бы, у мужчины все есть: женщина рядом, быт налажен. Но почему-то он становится холодным, раздражительным и все чаще утыкается в телефон. Многие девушки ошибочно считают, что их партнер — это скала, которой ничего не нужно. Но правда в том, что их главная эмоциональная потребность — уважение и принятие. Женщине нужна безопасность, а ее половинке жизненно необходимо слышать: «Ты справляешься. Я в тебя верю». Это база, — поделилась Миллер.

Она подчеркнула, что мужчины часто нуждаются в простых комплиментах от своих половинок. По словам психолога, у них не такие глубокие эмоциональные связи, как у женщин, однако они также нуждаются в обратной связи, основанной на похвале. Специалист также отметила, что когда партнер перестает чувствовать уважение, он становится замкнутым.

Первая и самая разрушительная ошибка — избегание ответственности и разговоров по душам. Мужчины с детства привыкли быть сильными, а в уязвимости видят слабость. Вместо того чтобы сказать о своих переживаниях, они просто уходят в молчание или сарказм. Однако партнерша не может читать мысли. Если не хватает тепла — попросите. Если есть страх показаться слабым — будьте честны. Женщины простят любую ошибку, кроме равнодушия и лжи. Перестаньте играть в молчанку. Иначе однажды вы оглянетесь, а за спиной никого не окажется, — заключила Миллер.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова заявила, что женщины иногда притворяются «глупышками» на свиданиях, чтобы избежать ответственности. По ее словам, этот образ служит гибким социальным инструментом.