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10 июня 2026 в 03:31

Количество сбитых беспилотников на подлете к Москве увеличилось

Собянин: число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло шести

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты, добавил он.

Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что в результате воздушной атаки ВСУ в ночь на 30 мая пострадали мирные жители Таганрога. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом два человека получили ранения.

До этого в оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

Кроме того, оперштаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

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