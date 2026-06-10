Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 02:48

Стало известно, зачем ИИ следит за участниками ЕГЭ

Музаев заявил, что решение об удалении с ЕГЭ принимает человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Искусственный интеллект используется на ЕГЭ для выявления возможных нарушений и фиксации подозрительного поведения участников, рассказал ТАСС Рособрнадзора Анзор Музаев. Однако окончательное решение о признании нарушения и удалении с экзамена принимают сотрудники, отвечающие за проведение испытания, отметил он.

Музаев пояснил, что каждая метка, выставленная системой, проходит дополнительную проверку человеком. После подтверждения сигнала организатор проверяет наличие запрещенных предметов, оформляет необходимые документы и фиксирует изъятое на камеру.

Искусственный интеллект выполняет исключительно вспомогательную функцию и не обладает правом принимать решения, подчеркнул Музаев. Он добавил, что даже в случае выявления нарушения системой итоговый вердикт подтверждается специально назначенным администратором портала «Смотри ЕГЭ».

Ранее Музаев указал: реальные ответы на единый государственный экзамен невозможно приобрести благодаря современной технологии передачи экзаменационных материалов. По его словам, до того момента, как выпускники сели за парты, вариантов заданий нет ни у кого. Экзаменационные материалы сегодня хранятся в электронном виде и зашифрованы. Они поступают в пункты проведения экзаменов по защищенным каналам незадолго до начала испытания.

Общество
ЕГЭ
экзамены
Анзор Музаев
Рособрнадзор
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Белоруссия готовят меры поддержки товаров Союзного государства
Количество сбитых беспилотников на подлете к Москве увеличилось
Пентагон направил миллиарды долларов на крупнейший склад боеприпасов США
Ульянов увидел в потере вертолета Apache знак для США
Аэропорт Ульяновска поставили на особый режим работы
Военный эксперт разъяснил, как современные БПЛА преодолевают системы ПВО
В Сумах прогремел взрыв после воздушной тревоги
На юге Ирана сообщили о нескольких мощных взрывах
У берегов Курил произошло ощутимое землетрясение
США начали вторую волну ударов по Ирану
Стало известно, зачем ИИ следит за участниками ЕГЭ
Трамп назначил нового и.о. главы нацразведки США
Военэксперт назвал основную цель ограничений мобильного интернета в России
Ульянов отреагировал на обмен ударами США и Ирана
Военэксперт объяснил, как ВС РФ удается успешно сбивать HIMARS
Чартер задерживают, а вы получаете бонусы: какие компенсации предусмотрены
Военэксперт раскрыл, как искусственный интеллект упростил применение БПЛА
Собянин сообщил о попытке атаковать Москву беспилотниками
Под Ростовом эвакуировали подопечных дома престарелых после атаки БПЛА
В Европе готовятся к подорожанию рыбы из-за санкций против РФ
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.