Стало известно, зачем ИИ следит за участниками ЕГЭ Музаев заявил, что решение об удалении с ЕГЭ принимает человек

Искусственный интеллект используется на ЕГЭ для выявления возможных нарушений и фиксации подозрительного поведения участников, рассказал ТАСС Рособрнадзора Анзор Музаев. Однако окончательное решение о признании нарушения и удалении с экзамена принимают сотрудники, отвечающие за проведение испытания, отметил он.

Музаев пояснил, что каждая метка, выставленная системой, проходит дополнительную проверку человеком. После подтверждения сигнала организатор проверяет наличие запрещенных предметов, оформляет необходимые документы и фиксирует изъятое на камеру.

Искусственный интеллект выполняет исключительно вспомогательную функцию и не обладает правом принимать решения, подчеркнул Музаев. Он добавил, что даже в случае выявления нарушения системой итоговый вердикт подтверждается специально назначенным администратором портала «Смотри ЕГЭ».

Ранее Музаев указал: реальные ответы на единый государственный экзамен невозможно приобрести благодаря современной технологии передачи экзаменационных материалов. По его словам, до того момента, как выпускники сели за парты, вариантов заданий нет ни у кого. Экзаменационные материалы сегодня хранятся в электронном виде и зашифрованы. Они поступают в пункты проведения экзаменов по защищенным каналам незадолго до начала испытания.