В Польше заявили о неуважительном отношении Зеленского к европейцам Бохеньский: Украина используется странами Запада для сдерживания РФ и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к Польше, заявил вице-председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский, передает телеканал Telewizja Republika. По его словам, Зеленский опирается на союз с Германией и считает, что польские власти зависят от решений, принимаемых в Берлине.

Он отметил, что Зеленский считает, будто ему не нужно считаться с властями Польши, поскольку центр принятия решений в Германии. Также депутат высказался об исторических отношениях между Россией, Польшей и Украиной. По его словам, в период Первой мировой войны среди сторонников создания украинского государства были представители Германии. Как утверждает Бохеньский, они рассматривали это как инструмент ослабления Польши и России.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его раздражают некоторые высказывания Зеленского. В ходе пресс-конференции политик подчеркнул, что его бесят неумные заявления с той стороны границы. Премьер также высказался о поездке главы офиса Зеленского Кирилла Буданова в Польшу 5 июня. Переговоры с ним, по словам Туска, закончились неудачей.