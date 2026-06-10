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10 июня 2026 в 04:32

В Польше заявили о неуважительном отношении Зеленского к европейцам

Бохеньский: Украина используется странами Запада для сдерживания РФ и Польши

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к Польше, заявил вице-председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский, передает телеканал Telewizja Republika. По его словам, Зеленский опирается на союз с Германией и считает, что польские власти зависят от решений, принимаемых в Берлине.

Он отметил, что Зеленский считает, будто ему не нужно считаться с властями Польши, поскольку центр принятия решений в Германии. Также депутат высказался об исторических отношениях между Россией, Польшей и Украиной. По его словам, в период Первой мировой войны среди сторонников создания украинского государства были представители Германии. Как утверждает Бохеньский, они рассматривали это как инструмент ослабления Польши и России.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его раздражают некоторые высказывания Зеленского. В ходе пресс-конференции политик подчеркнул, что его бесят неумные заявления с той стороны границы. Премьер также высказался о поездке главы офиса Зеленского Кирилла Буданова в Польшу 5 июня. Переговоры с ним, по словам Туска, закончились неудачей.

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Тобиаш Бохеньский
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