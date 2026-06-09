Премьер Польши признался, что приходит в бешенство из-за Зеленского Туск заявил, что его бесят некоторые заявления Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его раздражают некоторые высказывания президента Украины Владимира Зеленского. В ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале канцелярии польского правительства, политик подчеркнул, что его бесят неумные заявления с той стороны границы.

Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому — заботьтесь о нас так же, как мы заботимся о вас, — сказал Туск.

Премьер также высказался о поездке главы офиса Зеленского Кирилла Буданова в Польшу 5 июня. Переговоры с ним, по словам Туска, закончились неудачей.

Ранее Туск призвал польского президента Кароля Навроцкого и Зеленского к диалогу. По его словам, публичная беседа необходима, так как дипломатия не дала результатов.

Прежде Навроцкий заявил, что у Зеленского следует отобрать высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. По его словам, Зеленский доказал, что Украина еще не готова стать частью европейской семьи.