Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 18:05

Премьер Польши признался, что приходит в бешенство из-за Зеленского

Туск заявил, что его бесят некоторые заявления Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его раздражают некоторые высказывания президента Украины Владимира Зеленского. В ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале канцелярии польского правительства, политик подчеркнул, что его бесят неумные заявления с той стороны границы.

Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому — заботьтесь о нас так же, как мы заботимся о вас, — сказал Туск.

Премьер также высказался о поездке главы офиса Зеленского Кирилла Буданова в Польшу 5 июня. Переговоры с ним, по словам Туска, закончились неудачей.

Ранее Туск призвал польского президента Кароля Навроцкого и Зеленского к диалогу. По его словам, публичная беседа необходима, так как дипломатия не дала результатов.

Прежде Навроцкий заявил, что у Зеленского следует отобрать высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. По его словам, Зеленский доказал, что Украина еще не готова стать частью европейской семьи.

Европа
Польша
Дональд Туск
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный дезертир ВСУ решил пострелять из автомата с окна дома
Политолог ответил, что на самом деле обсуждал Зеленский с лидерами ЕС
В Сети появился снимок с места взрыва в автомобиле на юго-западе Москвы
Склад советских учебных мин нашелся на дне обмелевшей реки
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве
«Его используют»: политолог о попытке Зеленского забрать деньги Абрамовича
Синоптик рассказал, грозит ли Москве повторение жары 2010 года
«Спартак» может переманить лидера «Локомотива»
Психолог ответила, почему не стоит запрещать соцсети подросткам
В Нижневартовске нашли пропавшую 10-летнюю девочку
В российском детском лагере ввели карантин из-за вспышки опасной инфекции
Roblox возвращается? Что сказали в Минцифры, когда разблокируют игры
Премьер Польши признался, что приходит в бешенство из-за Зеленского
Гигантские черные пауки захватили российский регион
Меньшиков «обвалил» цены на «Гамлета»? Почему билеты подешевели на 60%
Военэксперт рассказал, где на самом деле производятся дроны ВСУ «Бегемот»
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет долгожданная прохлада
В Госдуме назвали самый эффективный способ защиты от ударов ВСУ
Захарова отреагировала на историю о «жене» российского посла в Таиланде
Ребенка госпитализировали из лагеря под Красноярском с кишечной инфекцией
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.