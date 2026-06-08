Туск срочно обратился к Зеленскому и Навроцкому Туск призвал Зеленского и Навроцкого к срочной публичной беседе

Глава правительства Польши Дональд Туск в соцсети Х призвал польского лидера Кароля Навроцкого и президента Украины Владимира Зеленского к диалогу. По его словам, публичная беседа необходима, так как дипломатия не дала результатов.

Так как дипломатические усилия не дали эффекта, я обращаюсь напрямую к президентам Навроцкому и Зеленскому с предложением о беседе лицом к лицу, — написал Туск.

Ранее Навроцкий заявил, что у Зеленского следует отобрать высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. По его словам, Зеленский доказал, что Украина еще не готова стать частью европейской семьи. Такая реакция связана с его решением присудить наименование «имени героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) подразделению ВСУ.

После этого стало известно, что Зеленский изменил обычный маршрут своих авиаперелетов в европейские страны. Теперь украинский лидер предпочитает летать через территорию Молдавии, а не через Польшу.

Между тем руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил Туска в оправдании прославления участников УПА. По его словам, большинство поляков оскорблены действиями Зеленского и установкой памятников нацистам, а Туск эту позицию оправдывает.