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08 июня 2026 в 15:01

Туск срочно обратился к Зеленскому и Навроцкому

Туск призвал Зеленского и Навроцкого к срочной публичной беседе

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Fot. Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press
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Глава правительства Польши Дональд Туск в соцсети Х призвал польского лидера Кароля Навроцкого и президента Украины Владимира Зеленского к диалогу. По его словам, публичная беседа необходима, так как дипломатия не дала результатов.

Так как дипломатические усилия не дали эффекта, я обращаюсь напрямую к президентам Навроцкому и Зеленскому с предложением о беседе лицом к лицу, — написал Туск.

Ранее Навроцкий заявил, что у Зеленского следует отобрать высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. По его словам, Зеленский доказал, что Украина еще не готова стать частью европейской семьи. Такая реакция связана с его решением присудить наименование «имени героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) подразделению ВСУ.

После этого стало известно, что Зеленский изменил обычный маршрут своих авиаперелетов в европейские страны. Теперь украинский лидер предпочитает летать через территорию Молдавии, а не через Польшу.

Между тем руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил Туска в оправдании прославления участников УПА. По его словам, большинство поляков оскорблены действиями Зеленского и установкой памятников нацистам, а Туск эту позицию оправдывает.

Европа
Польша
Украина
Кароль Навроцкий
Владимир Зеленский
Дональд Туск
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