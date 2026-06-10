США начали вторую волну ударов по Ирану

Соединенные Штаты проводят вторую волну ударов по Ирану, сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид. По его данным, информация поступила от американского источника.

По его словам, целями стали системы ПВО и радиолокационные комплексы. Других подробностей в опубликованном сообщении не приводится.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на временное прекращение военных действий. Перемирие продлится как минимум неделю.

До этого Трамп предупредил Нетаньяху о возможном отказе в военной помощи при новых ударах по Тегерану. Во время разговора он указал израильскому премьеру на возможные последствия дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что главной задачей переговоров с США остается прекращение войны и обеспечение долгосрочной безопасности в регионе. При этом, по его словам, вопрос нормализации отношений с Вашингтоном не является целью Тегерана. Галибаф подчеркнул, что Иран не доверяет американской стороне.