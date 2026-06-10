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10 июня 2026 в 02:48

США начали вторую волну ударов по Ирану

Axios: США начали вторую волну ударов по Ирану

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты проводят вторую волну ударов по Ирану, сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид. По его данным, информация поступила от американского источника.

По его словам, целями стали системы ПВО и радиолокационные комплексы. Других подробностей в опубликованном сообщении не приводится.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на временное прекращение военных действий. Перемирие продлится как минимум неделю.

До этого Трамп предупредил Нетаньяху о возможном отказе в военной помощи при новых ударах по Тегерану. Во время разговора он указал израильскому премьеру на возможные последствия дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что главной задачей переговоров с США остается прекращение войны и обеспечение долгосрочной безопасности в регионе. При этом, по его словам, вопрос нормализации отношений с Вашингтоном не является целью Тегерана. Галибаф подчеркнул, что Иран не доверяет американской стороне.

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