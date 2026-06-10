Военэксперт объяснил, как ВС РФ удается успешно сбивать HIMARS

ВС РФ успешно сбивают снаряды американских РСЗО HIMARS при помощи элементов искусственного интеллекта, сообщил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, сейчас практически все боеприпасы такого класса перехватываются только в автоматическом режиме.

На современных комплексах ПВО уже стоят компьютеры с элементами ИИ. Компьютер посмотрел соответствующую программу, сам запустил ракету под контролем человека и поразил цель. Основная масса систем ПВО, которые защищают в принципе всю Россию, работает как раз по такому принципу, — подчеркнул аналитик.

При этом, добавил он, если отдать реагирование на такие атаки только на откуп человеку, у него будет уходить много времени на раздумья. За это время ракета успеет поразить назначенную цель, уточнил Кнутов.

Ранее военэксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал главную цель массированных ударов ВСУ по территории России. По его мнению, так Киев хочет нанести максимальный ущерб инфраструктуре РФ и попытаться посеять панику среди населения.