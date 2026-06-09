Полковник назвал главную цель массированных ударов ВСУ по России

Вооруженные силы Украины стремятся максимально повредить инфраструктуру России массированными ударами, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Таким образом, по его словам, Киев хочет спровоцировать панику среди мирного населения.

ВСУ не увеличивают количество техники, они усиливают мощность ударов, чтобы добиться максимального разрушения инфраструктуры и испуга жителей, которых они будут потом использовать в своей информационной войне. То есть их ключевая цель сейчас — это посеять среди людей неуверенность и страх. Они отрабатывают оптимальные варианты для того, чтобы наносить максимальный ущерб, — пояснил Матвийчук.

Он подчеркнул, что ВСУ стремятся перекрыть пути сообщения на юге России, включая Крым и Кубань. Кроме того, по словам эксперта, они планируют нанести значительный ущерб инфраструктуре в более удаленных регионах, таких как Калужская и Московская области, Санкт-Петербург, а также территории вплоть до Урала.

[Атаки ВСУ] — это, собственно говоря, ловушка. Мы не можем сейчас ответить странам НАТО, потому что это, по их мнению, станет прямым вызовом. Но все равно мы должны принять решение об уничтожении пункта управления беспилотниками на сопредельной территории, — заключил Матвийчук.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки системы ПВО сбили девять управляемых авиабомб, выпущенных ВСУ. Кроме того, были уничтожены два реактивных снаряда HIMARS и 551 украинский беспилотник.