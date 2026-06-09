В Минобороны раскрыли, сколько авиабомб ВСУ сбили в России за сутки

В Минобороны раскрыли, сколько авиабомб ВСУ сбили в России за сутки Минобороны: в России за сутки сбили девять управляемых авиабомб ВСУ

Девять управляемых авиабомб ВСУ было сбито силами ПВО в России, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Также противовоздушные силы ликвидировали два реактивных снаряда HIMARS и 551 украинский беспилотник.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали в частном секторе поселка Джубга, расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края. Оперативный штаб региона уточнил, что падение привело к крупному пожару, в результате которого пламя охватило два жилых дома.

Также семь мирных жителей получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. Врио губернатора Александр Шуваев уточнил, что противник пытался атаковать регион около 75 раз за прошедшие сутки.