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09 июня 2026 в 10:11

Атака дрона спровоцировала пожар в частном секторе под Туапсе

Два дома загорелись в кубанском поселке Джубга из-за падения обломков БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Обломки украинского беспилотника упали в частном секторе поселка Джубга, расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. Падение привело к крупному пожару, в результате которого пламя охватило два жилых дома.

На месте работают пожарные, оперативные и специальные службы, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее семь мирных жителей получили ранения при атаках Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. Врио губернатора Александр Шуваев уточнил, что противник пытался атаковать регион около 75 раз за прошедшие сутки.

До этого стало известно, что в Новороссийске полностью ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса. Пожар возник в результате атаки ВСУ. К ликвидации последствий были привлечены 130 специалистов и 39 единиц спецтехники.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 украинских дронов. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов, цели также поразили над акваториями Азовского и Черного морей.

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