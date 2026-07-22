В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Ленинградской области объявлена опасность БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Жителей области предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, — написал Дрозденко.

Ранее обломки беспилотника Вооруженных сил Украины упали на территорию храма в центральном районе Сочи, сообщил региональный оперативный штаб. По данным ведомства, сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб и профильные органы.

До этого сообщалось о гибели одного человека при атаке дрона ВСУ на автомойку в Белгороде. По информации врио губернатора региона Александра Шуваева, в результате инцидента также пострадали 10 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В понедельник, 20 июля, семь человек пострадали при атаках дронов на Белгородскую область. Также в результате нападения повреждения получили объекты инфраструктуры и техника в нескольких населенных пунктах.