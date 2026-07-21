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21 июля 2026 в 20:06

Школьник спалил газовую заправку в Ленобласти

Росгвардия: подростка задержали за поджог газовой заправки в Выборге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Подросток задержан в Ленинградской области после поджога газовой заправки в Выборге, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в МАКСе. Подробности инцидента выясняются.

Поджегшего сегодня газовую заправку в Выборге 15-летнего подростка оперативно задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, — говорится в сообщении.

Ранее подросток попытался поджечь автозаправочную станцию в поселке Бугры Ленинградской области. Юноша метнул бутылку с зажигательной смесью на территорию АЗС и затем убежал. Предположительно, несовершеннолетний мог действовать под влиянием мошенников.

Также была задержана 15-летняя девочка за попытку поджечь автозаправку в Балашихе. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что действиями несовершеннолетней руководили неустановленные лица.

До этого два иностранных студента планировали поджечь релейные шкафы на Павелецком направлении Московской железной дороги за вознаграждение в $300 (23 тыс. рублей). Их задержала полиция.

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