В Подмосковье подростка поймали на попытке поджечь заправку Полиция задержала 15-летную девочку в Балашихе за попытку поджечь АЗС

Правоохранители задержали 15-летную девочку за попытку поджечь автозаправку в Балашихе, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, которые привели на сайте управления, подросток действовал по указанию неизвестных.

В ходе опроса в присутствии законных представителей она пояснила, что в одном из мессенджеров она вступила в переписку с неизвестным мужчиной, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, принудил ее к выполнению противоправных действий, — заявила Петрова.

По указанию незнакомцев девочка облила бензином заправочный терминал и попыталась поджечь его с помощью спичек. Ее успели остановить работники заправки и передали подростка полиции. Следователи возбудили уголовное дело за попытку умышленного уничтожения имущества при отягчающих обстоятельствах и провести террористический акт.

Ранее два иностранных студента планировали поджечь релейные шкафы на Павелецком направлении Московской железной дороги за вознаграждение в $300 (23 тыс. рублей). Их задержала полиция.