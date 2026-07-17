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17 июля 2026 в 12:37

В Подмосковье подростка поймали на попытке поджечь заправку

Полиция задержала 15-летную девочку в Балашихе за попытку поджечь АЗС

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Правоохранители задержали 15-летную девочку за попытку поджечь автозаправку в Балашихе, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, которые привели на сайте управления, подросток действовал по указанию неизвестных.

В ходе опроса в присутствии законных представителей она пояснила, что в одном из мессенджеров она вступила в переписку с неизвестным мужчиной, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, принудил ее к выполнению противоправных действий, — заявила Петрова.

По указанию незнакомцев девочка облила бензином заправочный терминал и попыталась поджечь его с помощью спичек. Ее успели остановить работники заправки и передали подростка полиции. Следователи возбудили уголовное дело за попытку умышленного уничтожения имущества при отягчающих обстоятельствах и провести террористический акт.

Ранее два иностранных студента планировали поджечь релейные шкафы на Павелецком направлении Московской железной дороги за вознаграждение в $300 (23 тыс. рублей). Их задержала полиция.

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