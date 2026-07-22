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22 июля 2026 в 03:30

По всей России начнут считать воробьев

Всероссийская летняя перепись воробьев пройдет с 8 по 16 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России с 8 по 16 августа пройдет всероссийская летняя перепись воробьев, сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая. Во время акции также планируется искать птиц с необычным окрасом, отметила она.

В этом году летний сезон выпадает на период с 8 по 16 августа. Летний мониторинг сильно отличается от зимнего. Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их не просто заметить, а порой и поискать надо, — заявила Мостовая.

По словам специалиста, к началу августа воробьи обычно уже выводят два потомства и свободно перемещаются семьями. Во время акции также планируется оценить, насколько далеко полевые воробьи продвинулись в городскую застройку для выведения потомства.

Ранее на Патриарших прудах в Москве у пары лебедей родились птенцы. У птиц уже есть опыт успешного размножения — в прошлом году у них также появилось потомство. На этот раз у пары не менее четырех птенцов.

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