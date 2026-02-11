Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 07:06

Подсчитано точное количество воробьев в России

РИА Новости: в России насчитали более 44 млн воробьев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более 44 млн воробьев обитает на территории России, такие данные были получены по итогам ежегодной Всероссийской переписи, сообщил РИА Новости орнитолог, директор Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Калякин. По его словам, трудно подсчитывать птиц в азиатской части страны.

Для европейской части России цифры относительно понятные — около 20 млн и домового, и полевого. В азиатской части мы можем только экстраполировать эти сведения, и тогда осторожно заявить о том, что еще по два-три миллиона можно добавить обоим видам для азиатской части, — сказал Калякин.

Специалист добавил, что есть и редкие виды воробьев. Их можно обозначить лишь приблизительно — рыжего воробья, например, не больше пяти тысяч.

Ранее председатель Рязанского отделения Союза охраны птиц России, действующий член Общественного совета при Минприроды региона Елена Фионина отметила, что воробьи служат индикатором состояния городской среды. Она указала, что за последние 20 лет численность этих птиц сократилась.

До этого орнитолог Елена Чернова рассказала, что птицы начинают активнее петь в середине зимы, как только увеличивается световой день. Она уточнила, что в этот период жители столицы могут услышать пение щеглов, чижей, скворцов, воробьев и синиц.

воробьи
птицы
Россия
перепись
