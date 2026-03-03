Зимняя Олимпиада — 2026
Приметы 3 марта — Овсянкин день: вестницы весны и овсяное угощение

Народные приметы на 3 марта
В народном календаре 3 марта — это Овсянкин день. Праздник посвящен маленькой птичке овсянке, чье лимонно-желтое оперение напоминает о долгожданном солнце. Считалось, что именно она на своих крыльях приносит настоящую весну, а ее звонкое пение, напоминавшее возглас «Покинь сани! Покинь сани!» служило сигналом для крестьян: пора готовиться к пахоте. Также в этот день почитали святителя Льва, папу римского, но в народном сознании день остался «желтым» и «птичьим».

Приметы о погоде на 3 марта

В этот день природа дает точный прогноз на ближайшие месяцы и будущий урожай.

  • Если на Овсянку ясно и солнечно — жди дождливого и прохладного мая.

  • Туман с утра — лето будет сырым и ненастным.

  • Если звезды ночью светят ярко и сильно мерцают — к возвращению морозов.

  • Много снега на полях — к хорошему урожаю хлеба.

  • Если к вечеру небо затянуло кучевыми облаками — завтра будет сильный ветер.

Приметы о птицах и зверях 3 марта

В этот день все внимание приковано к небу, ведь птицы чувствуют весну точнее любого барометра, верили наши предки.

  • Главная примета: если вы увидели птичку овсянку — весна окончательно победила зиму, холода больше не вернутся.

  • Вороны сидят на верхушках деревьев — к морозу, на средних ветках — к ветру, на земле — к теплу.

  • Если мелкие птицы (синицы, воробьи) собираются под крышами — жди метели или бурана.

  • Громкое чириканье снегирей — к перемене погоды в худшую сторону.

Приметы о птицах на 3 марта: кто такие овсянки? Приметы о птицах на 3 марта: кто такие овсянки? Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Что можно и нужно делать 3 марта

  • Печь овсяное печенье («овсянники»). Это главная традиция дня. Печеньем угощали родных, соседей и обязательно крошили часть птицам на улице. Верили, что так можно притянуть солнце в свой дом.

  • Надевать одежду желтого цвета. Любая деталь гардероба солнечных оттенков в этот день сулит удачу и крепкое здоровье.

  • Осматривать сельскохозяйственный инвентарь. Пора проверить плуги и бороны — овсянка уже пропела свой призыв к работе.

  • Посещать друзей и родственников. День располагает к веселому общению и обмену добрыми новостями.

Что нельзя делать 3 марта

  • Носить одежду темных цветов (особенно черную). Считалось, что темные вещи могут «спугнуть» весну и притянуть в жизнь человека траур и печаль.

  • Грустить и пребывать в унынии. Овсянка — птица радости. Тот, кто сегодня будет плакать или злиться, рискует провести всю весну в плохом настроении.

  • Ремонтировать вещи, которые не имеют отношения к весенним работам. Пустое рукоделие или мелкий домашний ремонт лучше отложить, чтобы не тратить энергию впустую.

  • Выбрасывать крошки овсяного печенья в мусор. Их нужно обязательно отдать птицам, иначе финансовая удача уйдет из рук.

  • Давать в долг соль и спички. Верили, что вместе с ними можно отдать семейный покой и тепло домашнего очага.

