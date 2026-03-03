Терапевт Трампа объяснил, откуда взялось страшное пятно на его шее Терапевт Барбабелла: красное пятно на шее Трампа появилось из-за крема для кожи

Скандал вокруг загадочного красного пятна на шее президента США Дональда Трампа получил официальное объяснение его личного терапевта Шона Барбабелла. Он в беседе с News Nation заявил, что раздражение вызвано профилактическим кремом для кожи, который американский лидер начал использовать неделю назад.

В понедельник журналисты заметили на правой стороне шеи Трампа крупное красное пятно, что мгновенно породило слухи о проблемах со здоровьем. Однако Барбабелла развеял эти утверждения словами об аллергии. По прогнозам врача, покраснение сохранится еще несколько недель.

Президент Трамп наносит на правую сторону шеи обычный крем, который является профилактическим средством для ухода за кожей, — указал медик.