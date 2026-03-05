Инфекционист рассказала, когда активизируются клещи

Клещи активизируются в начале марта, пока не сошли сугробы, рассказала 360.ru главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области заведующая детским инфекционным отделением Елена Мескина. Она отметила, что в Подмосковье уже зарегистрировали первые случаи укусов.

Как правило, они активизируются, когда еще лежат сугробы. Этому способствует повышение температуры в марте, оттепели. Солнечных дней уже достаточно, чтобы появились клещи, — рассказала Мескина.

Инфекционист объяснила, что в марте клещи чаще всего встречаются на прогалинах или в кустах. По ее словам, они также выползают на возвышенности, чтобы погреться на солнце.

Ранее врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина рассказала, что аномально снежная зима в России создала идеальные условия для выживания клещей, что, в свою очередь, может привести к их ранней и более активной атаке на людей и животных. Она подчеркнула, что большой снежный покров и лесная подстилка стали для насекомых утеплителем.