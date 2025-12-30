Россиянам рассказали, как не заболеть в праздники Инфекционист Лиознов: чтобы не заболеть в праздники, стоит избегать людных мест

Чтобы избежать заражений ОРВИ, рекомендуется избегать людных мест и соблюдать правила гигиены, рассказал ТАСС директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Лиознов. По его словам, при посещении массовых мероприятий необходимо обязательно надевать маску.

Необходимо избегать мест скопления людей, контактов с заболевшими ОРВИ и соблюдать правила личной гигиены — мытье рук, регулярное проветривание помещения и влажная уборка, соблюдение социальной дистанции, избегать прикосновения руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа и глаз, использование антибактериальных влажных салфеток и антибактериального геля после посещения общественных мест и транспорта, — прокомментировал эксперт.

Лиознов подчеркнул, что гриппом может заразиться каждый, но особенно уязвимы дети и пожилые люди. В этом сезоне, по его словам, активно циркулируют вирусы A (H3N2). Самым действенным методом профилактики, особенно для уязвимых категорий, остается вакцинация. Иммунитет после прививки формируется примерно за две недели.

Ранее валеолог и терапевт Надежда Чернышова поделилась советами, как не заболеть после прогулок в холодное время года. Она порекомендовала одеваться по погоде, брать с собой запасные аксессуары и избегать выхода на улицу разгоряченным после активных занятий.