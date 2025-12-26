Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 19:18

Россиянам дали советы, как не заболеть после прогулки по городу

Врач Чернышова: запасная одежда спасет от переохлаждения на прогулке или катке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чтобы не заболеть после прогулки по Москве в новогодние каникулы, стоит соблюдать ряд правил, посоветовала в беседе с NEWS.ru врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, собираясь на улицу или на открытый каток, необходимо одеться по погоде и взять запасные аксессуары.

Я рекомендую, во-первых, одеваться с несколькими слоями, чтобы было легко или поддеть что-то потеплее, или снять лишний слой, чтобы не переохлаждаться, но и не потеть, не перегреваться. Во-вторых, взять с собой запасные варежки, носки, может быть, шапку, если что-то вдруг промокло, испачкалось в снегу, чтобы не мерзнуть, а иметь возможность переодеться в сухое, — рекомендовала специалист.

По ее словам, обувь не должна быть тесной, между ней и ступней должна быть небольшая прослойка воздуха. Оптимальным вариантом на зимнюю прогулку будут тонкие шерстяные носки, которые обеспечат прослойку воздуха. Врач посоветовала сразу не выходить на улицу разгоряченным после катка или другого спорта. Необходимо переодеть взмокшую одежду или отсидеться и остыть в помещении, где тепло.

Ранее член Союза педиатров России Дмитрий Малых заявил NEWS.ru, что миф, согласно которому ребенка нельзя выводить на прогулку во время болезни, крайне вреден. По его словам, если ребенок нормально себя чувствует, то свежий и прохладный воздух нисколько не повредит. Напротив, уточнил врач, это помогает восстановлению растущего организма.

Анна Акимова
А. Акимова
