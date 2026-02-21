Россияне больше часа жгли сердце размером с девятиэтажку В Калужской области на Масленицу сожгли 25-метровый арт-объект в виде сердца

Арт-объект в виде огромного сердца высотой 25 метров сожгли во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области, передает корреспондент NEWS.ru. Образ горящего сердца отсылает к герою произведения Максима Горького Данко, который вырвал сердце из груди, чтобы осветить людям путь.

Отмечается, что этот поступок символизирует самоотверженную любовь и готовность отдать себя другим. Необычное масленичное чучело создал Николай Полисский, куратором фестиваля выступил Иван Полисский. Для конструкции использовали горбыль, лозу, тонкомер и палеты. Сожжение арт-объекта продолжалось более часа.

Ранее в Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело лабубу. Сожжение популярного у детей персонажа состоялось в археологическом парке «Аргамач» в районе Ельца. Желающих увидеть горящего лабубу оказалось так много, что на въезде в парк собралась километровая пробка. Сожжение популярных персонажей не новая идея для парка, в прошлые годы там сжигали Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера, Короля Ночи и Хагги Вагги.