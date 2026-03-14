В столице Катара прогремела серия мощных взрывов

Серия взрывов прогремела в столице Катара Дохе, передает агентство Reuters. Отмечается, что очевидцы слышали хлопки в городе.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях пока отсутствует. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее власти Катара приняли тяжелое решение об отмене бесплатного проживания и питания туристов в отелях. Старый порядок будет действовать до 15 марта. После этого путешественникам придется покинуть гостиницы или оплатить дальнейшее пребывание за свой счет.

Ранее сообщалось, что почти 300 россиян не могли вернуться домой из Катара из-за отмены рейсов. Источники отмечали, что единственный возможный маршрут пролегал через Саудовскую Аравию. В этом случае перелет на родину обойдется минимум в 120 тыс. рублей на человека.

Кроме того, в Дубае иранский беспилотник взорвался рядом со зданием Международного финансового центра DIFC. В результате инцидента в районе наблюдается задымление, у здания выбиты стекла. Иранский дрон также атаковал пляж Джумейра, появилась информация о взрывах в этом районе. В СМИ писали, что после инцидента над городом появился черный столб дыма.