Названа дата последнего в этом месяце вывозного рейса из Дохи в Москву

Qatar Airways подтвердила отправление вывозного рейса из Дохи в Москву 14 марта

Катарская авиакомпания Qatar Airways подтвердила отправление третьего вывозного рейса из Дохи в Москву в субботу. Он может стать последним прямым рейсом за этот месяц, следует из расписания перевозчика.

Маршрут до Москвы включен в число рейсов, которые Qatar Airways осуществит 14 марта, — сказано в сообщении.

Полет займет восемь часов вместо прежних четырех с половиной. На 15 марта запланировано прибытие обратного рейса из Москвы в Доху.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в столице Катара Дохе. Отмечается, что очевидцы слышали хлопки в городе.

До этого почти 300 россиян не могли вернуться домой из Катара из-за отмены рейсов. Источники отмечали, что единственный возможный маршрут пролегал через Саудовскую Аравию. В этом случае перелет на родину обойдется минимум в 120 тыс. рублей на человека.

Кроме того, в Дубае иранский беспилотник взорвался рядом со зданием Международного финансового центра DIFC. В результате инцидента в районе наблюдается задымление, у здания выбиты стекла. Иранский дрон также атаковал пляж Джумейра, появилась информация о взрывах в этом районе. В СМИ писали, что после инцидента над городом появился черный столб дыма.

Названа дата последнего в этом месяце вывозного рейса из Дохи в Москву
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

