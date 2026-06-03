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03 июня 2026 в 13:16

«Это удар»: Додон прокомментировал отмену безвиза Молдавии с Россией

Додон: Молдавия не решится на отмену безвиза с РФ

Экс-президент Молдавии Игорь Додон Экс-президент Молдавии Игорь Додон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Никто в Молдавии не решится отменить безвизовый режим с Россией, заявил NEWS.ru экс-президент республики Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, такое решение может стать ударом для самих граждан страны.

Сотни тысяч наших граждан живут или временно находятся на территории Российской Федерации. Это удар в первую очередь по нашим гражданам, — сказал Додон.

Политик также рассказал, что в ближайший год ему кажется невозможным встраивание Молдавии в ВПК Европейского союза. По его словам, для этого стране мешает нейтральный статус.

Для встраивания в ВПК ЕС Молдавия теоретически должна производить на территории своей страны какие-то виды вооружения для Европы либо для Украины. Нейтральный статус Молдовы этого не позволяет. Конечно, возможно, что-то придумают, но в ближайшие полгода-год это вряд ли произойдет, — отметил Додон.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны не планируют отказываться от безвизового режима с Россией. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос даже не рассматривался. Подобное решение не будет принято, а если кто-либо попытается его утвердить, оно будет немедленно отменено, добавил он. Вучич сообщил, что не знает, откуда появились такие сведения.

Страны СНГ
Игорь Додон
Молдавия
безвизовый режим
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