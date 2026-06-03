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03 июня 2026 в 13:41

Безрукова рассказала о невероятном преображении Прилучного в «Холопе-3»

Ирина Безрукова заявила, что актер Павел Прилучный не застрял в образе мажора

Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Актер Павел Прилучный не застрял в образе мажора, поделилась мнением с NEWS.ru актриса Ирина Безрукова на мероприятиях в рамках Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ). Она отметила, что на съемках продолжения комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп-3» Павел изобразил хоть и избалованного мужчину, но этот образ сильно отличается от прежних героев актера.

То, что я увидела на съемочной площадке фильма «Холоп-3», мне понравилось. [В изображении Прилучного] образ мажора заиграл новыми красками. Я даже его не сразу узнала на съемках — он был с невероятным загаром, кудрями и в солнечных очках, — вспомнила собеседница.

Ирина, как и Павел, снялась в новой части популярного проекта «Холоп». По словам Безруковой, у них с Прилучным были общие сцены, результатом совместной работы она осталась довольна. Артистка отметила, что коллега органично смотрелся в роли комедийного персонажа и вызывал смех у съемочной команды.

Павел здорово работал! У нас были общие сцены, и я не смогла совладать с собой — мне было очень смешно, хотя у меня серьезная роль, — поделилась Безрукова.

Ранее Ирина Безрукова в разговоре с NEWS.ru заступилась за скандальную постановку «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Она заявила, что положительно относится к нестандартному прочтению классического произведения Уильяма Шекспира. Также актриса назвала костюм из фольги Юры Борисова, сыгравшего главную роль, интересным решением.

Ирина Безрукова
Павел Прилучный
Клим Шипенко
Культура
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