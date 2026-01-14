Новый возлюбленный, «Холоп-3», скандалы: куда пропала Кристина Асмус

Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус опубликовала новые фото с возлюбленным. Что известно о личной жизни актрисы после развода с шоуменом Гариком Харламовым, в каких скандалах была замечена артистка?

Как сложилась личная жизнь Асмус

Сейчас Кристина Асмус отдыхает на Бали. 37-летняя актриса вместе с дочкой Настей и своим молодым человеком отправилась на индонезийский остров на новогодние каникулы. В последнее время Кристина открыто говорит о том, что она вновь влюблена и чувствует себя счастливой. Однако она пока не раскрывает личность своего нового возлюбленного.

В своих социальных сетях Кристина поделилась серией фотографий, сделанных во время путешествия. Вместе со своим избранником она посетила несколько храмов. На одном из снимков актриса и ее спутник запечатлены на мопеде. Лицо водителя скрыто, видны лишь его шея и сильные плечи, к которым Кристина прижалась с нежностью.

На другом снимке Асмус запечатлела своего спутника со спины. Хотя его лицо опять не видно, очевидно, что избранник актрисы обладает мужественной внешностью: у него бритая голова, сильные руки и атлетическое телосложение. Мужчина, одетый в шорты и футболку, на фотографии с интересом разглядывает экзотические деревья.

Подписчики в комментариях продолжают гадать, кем является загадочный молодой человек.

С отцом своей дочки, шоуменом Гариком Харламовым, Асмус связала себя узами брака в 2013 году. В 2020-м пара объявила о разводе. Тогда артистка обвинила бывшего супруга в том, что он запретил ей с наследницей съезжать из общего дома, и назвала клеветой его слова о том, что он полностью ее обеспечивает.

В мае 2023 года Асмус сообщила, что переехала из дома бывшего мужа, и раскрыла свой роман с коллегой Романом Евдокимовым, однако спустя время пара рассталась. В ноябре 2024 года актриса рассказала о своих отношениях с продюсером Ильей Бурцом, но в марте текущего года стало известно об их разрыве.

В каких скандалах была замечена Асмус

В первый день специальной операции Кристина Асмус разместила в соцсетях сообщение: «Страх и боль. Прошу, остановите это», сообщает Spletnik. Сейчас этой записи в блоге звезды нет.

В августе 2022 года в отношении Асмус было заведено административное дело о дискредитации российской армии. Ее адвокат настаивал, что в деле отсутствует состав административного правонарушения, и уточнил, что на момент публикации поста в КоАП не было статьи о дискредитации — ответственность за фейки против армии была введена в марте. В сентябре Тверской суд Москвы прекратил производство по делу из-за отсутствия события административного правонарушения.

Еще один скандал, как сообщал Telegram-канал Mash, произошел в апреле прошлого года. Тогда авторы заявили, что Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф» для ТНТ, где она играет главную роль.

«Асмус отстранили от съемок сериала даже несмотря на то, что они еще не завершены, — за создание крайне токсичной атмосферы, угрожающей процессу. По словам наших собеседников, звезда не могла и не хотела находить общий язык с коллегами (в том числе со вторым главным актером Матвеем Лыковым), затягивала смены, просила менять сцены или сценарий в последний момент. За это потребовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера, таковым не являясь», — говорится в сообщении.

Сама актриса назвала клеветой сообщения об отстранении из сериала, однако директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила их.

Чем сейчас занимается Асмус

Кристина Асмус продолжает творческую деятельность. Она служит в театре имени М. Н. Ермоловой и снимается в кино. В декабре прошлого года с артисткой вышел фильм «Письмо Деду Морозу».

Также Асмус снимается в третьей части комедии «Холоп», где играет семейную пару с актером Павлом Прилучным. Премьера комедийного блокбастера от режиссера Клима Шипенко состоится 11 июня 2026 года. Как пишет RG.RU, в этот раз центром сюжета окажется целая семья с двумя детьми.

Актер сербского происхождения Милош Бикович также сыграет в фильме — он предстанет перед зрителями в роли Петра I. Кроме того, в картине будет задействован Иван Охлобыстин.

