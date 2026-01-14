Штраф за пародию на SHAMAN, иноагентство, «отмена»: как живет Гудков

Комика и блогера Александра Гудкова оштрафовали по протоколу об унижении достоинства в клипе «Я узкий». Что об этом известно, как артист подвергся культуре «отмены», могут ли его признать иноагентом?

Что известно о штрафе Гудкову за пародию на песню SHAMAN

Решение о штрафе принял Красногорский городской суд Московской области. С блогера взыскали 11 тыс. рублей.

«Судом установлено, что Гудков в социальной сети „ВКонтакте“ разместил видеозапись с наименованием „Александр Гудков — Я узкий“, используя аранжировку композиции „Я русский“, исполняемую певцом под псевдонимом SHAMAN», — уточнили в пресс-службе суда.

В инстанции отметили, что блогер изменил текст песни. Эксперты провели психолого-лингвистическое исследование и сделали вывод о наличии в видеозаписи публичных действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.

Актриса Яна Поплавская назвала насмешкой штраф Гудкову. Артистка посчитала наказание слишком маленьким.

«С таким наказанием Гудков может стряпать оскорбительные пародии хоть каждую неделю, а потом ржать над нами и над российскими судами своим визгливым смехом. Можно считать этот штраф не наказанием, а поощрением», — заявила артистка.

Поплавская посчитала правильным, что после выхода пародии Гудков потерял много работы. По ее мнению, это справедливо.

Говорил ли Гудков об СВО

После начала СВО Гудков разместил в соцсетях черную картинку и подписал ее комментарием, выражающим его несогласие с политикой российских властей. Он заявил: «Мне стыдно, что я родился 24 февраля».

В июне 2022 года известный юморист создал пародийный видеоролик на композицию SHAMAN «Я русский». Свое выступление он назвал «Я узкий». В видео артист в белой рубашке ходит по полю и поет: «Я узкий, всем широким назло».

В конце сентября 2022-го появилась информация, что Гудков покидает Россию на фоне частичной мобилизации. Сообщалось, что он переехал в Турцию, а позднее — в Узбекистан.

В июле 2024 года Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, назвала Гудкова русофобом. Она подчеркнула, что юморист критически высказывался о специальной операции и выступал за поддержку украинских вооруженных сил. Мизулина обратилась к Генеральной прокуратуре с просьбой провести проверку в отношении Гудкова.

«В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить для ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля, и пародировал песню „Я русский“, чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации. <…> Обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», — писала она.

Речь идет о шоу Гудкова «Подземелья Чикен Карри», которое должны были показывать в кинотеатрах. Тогда же, в июле, комик подтвердил, что показы отменили.

Могут ли Гудкова признать иноагентом

Летом 2025-го Александр Гудков сыграл роль известного телеведущего в новом клипе певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова). По сюжету он берет интервью у артистки в студии телешоу. Зрители и некоторые общественные деятели удивились появлению в ролике отмененного в России артиста.

В июне блогер Сурен Каграманов в своем Telegram-канале возмутился появлением Гудкова в клипе Клавы Коки, несмотря на скандалы. По его мнению, артист давно заслуживает статуса иноагента, потому что «оскорбил весь русский народ».

«Как быть с тем, что теперь Клава Кока, молодая певичка, вылезшая из ниоткуда, сейчас снимает того самого „узкого“ Гудкова в своих клипах, пытаясь его навязать русской аудитории? Какое право она имеет прикасаться к „узкому“, который не признает СВО, осуждает нашу власть, зарабатывая с Варнавой в Европе?» — написал Каграманов.

