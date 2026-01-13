Пародия на песню SHAMAN обернулась для комика штрафом Суд оштрафовал комика Гудкова на 11 тыс. рублей за клип «Я узкий»

Комика и блогера Александра Гудкова оштрафовали по протоколу об унижении достоинства в клипе «Я узкий», сообщает РИА Новости. Соответствующее решение принял Красногорский городской суд Московской области. С блогера взыскали 11 тыс. рублей.

Судом установлено, что Гудков в социальной сети «ВКонтакте» разметил видеозапись с наименованием «Александр Гудков — Я узкий», используя аранжировку композиции «Я русский», исполняемую певцом под псевдонимом SHAMAN, — уточнили в пресс-службе суда.

В инстанции отметили, что блогер изменил текст песни. Эксперты провели психолого-лингвистическое исследование и сделали вывод о наличии в видеозаписи публичных действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.

Ранее адвокат по семейным и жилищным спорам член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова предупредила об ответственности за клевету в Сети. По ее словам, за распространение недостоверных сведений можно получить штраф или реальный срок. Для физлиц старше 16 лет за подобное предполагается уголовная ответственность.