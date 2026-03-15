Женщина подала в суд на босса за то, что тот ее звал «картошкой» Жительница Лидса Хейс отсудила 2,4 млн рублей у начальника за оскорбления

Бухгалтер Бернадетт Хейс из Лидса подала в суд на босса за то, что тот называл ее «картошкой», сообщает ВВС. Женщина получила компенсацию в размере 23 тыс. фунтов стерлингов (2,4 млн рублей).

Как сообщается, в Британии «картошка» является обидным прозвищем для ирландцев. По словам Хейс, босс не только оскорблял ее, пародируя при этом британский акцент, но и отправлял ей фотографии картофеля в мессенджерах. По ее словам, поведение босса заставляло ее чувствовать себя маленькой, незащищенной и уязвимой.

