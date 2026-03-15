Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 19:12

Женщина подала в суд на босса за то, что тот ее звал «картошкой»

Жительница Лидса Хейс отсудила 2,4 млн рублей у начальника за оскорбления

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бухгалтер Бернадетт Хейс из Лидса подала в суд на босса за то, что тот называл ее «картошкой», сообщает ВВС. Женщина получила компенсацию в размере 23 тыс. фунтов стерлингов (2,4 млн рублей).

Как сообщается, в Британии «картошка» является обидным прозвищем для ирландцев. По словам Хейс, босс не только оскорблял ее, пародируя при этом британский акцент, но и отправлял ей фотографии картофеля в мессенджерах. По ее словам, поведение босса заставляло ее чувствовать себя маленькой, незащищенной и уязвимой.

До этого американская исполнительница Кэти Перри (настоящее имя — Кэтерин Хадсон) проиграла в суде тезке-дизайнеру из Австралии. Отмечается, что стороны на протяжении 17 лет спорили из-за торговой марки Katie Perry. По решению суда, поп-звезда должна возместить тезке расходы — их размер определит суд.

Ранее Перри вступила в многолетнюю судебную тяжбу из-за дома в Монтесито, требуя с бывшего владельца компенсацию в размере $5 млн (393 млн рублей). По данным источника, Перри потратилась на ремонт особняка и аренду другой недвижимости, но после ветеран-инвалид попытался расторгнуть сделку.

Британия
оскорбления
Ирландия
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.