Милонов поделился впечатлениями после скандала на премии шансона

Депутат Госдумы Виталий Милонов спокойно отреагировал на оскорбление мужчины в свой адрес во время премии звезд шансона, сообщает MK.RU. По его словам, зритель был в нетрезвом состоянии.

Пьяный мужик чего-то стал орать, какой там инцидент? На концертах часто бывает, что выпил один человек и стал орать. <...> Что с того? Прекрасный зал, прекрасные артисты! — сказал депутат.

Милонов также опроверг сообщения о том, что после оскорбления он быстро покинул сцену. По его словам, организаторы изначально просили депутата выступить максимально коротко из-за жесткого тайминга.

Две фразы я планировал сказать и сказал. Все. С Шуфутинским мы в прекрасном настроении ушли за кулисы, — заключил политик.

Ранее Милонов заявил, что блогерша Виктория Боня не знает, чем занимаются российские парламентарии. Так он ответил на ее призыв «отменить» его из-за отсутствия полезных инициатив. Милонов подчеркнул, что не воспринимает проживающую в Монако светскую львицу как источник важной информации и не собирается с ней полемизировать.