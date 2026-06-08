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08 июня 2026 в 19:21

«Простой»: россиянам напомнили о праве на сокращенный рабочий день в жару

Юрист Русяев: при температуре выше +30 рабочий день должен сокращаться вдвое

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При температуре выше +30 рабочий день должен сокращаться на четыре часа, заявил в беседе с «Газетой.Ru» юрист Илья Русяев. Он добавил, что сокращенные часы оформляют как простой.

Трудовой кодекс обязывает работодателя обеспечивать условия, отвечающие требованиям охраны труда, а параметры микроклимата заданы СанПиНом. Роспотребнадзор держится своей давней рекомендации. При +28,5 градуса в офисе без кондиционера день стоит сократить на час, при +29 — на два часа, при +30,5 — на четыре. Сокращенные часы оформляют как простой, то есть минимум две трети оклада за это время, — заявил он.

Ранее нутрициолог Анна Слип заявила, что чрезмерное употребление овощей, зелени и ягод с огорода может привести к вздутию живота и проблемам с пищеварением. По ее словам, эта проблема кроется в высоком содержании клетчатки.

Также врач общей практики Елена Павлова рассказала, что сохранение водного баланса поможет избежать перегрева в жару. Она отметила, что наиболее опасным состоянием при высокой температуре является обезвоживание.

СанПиН
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Общество
Роспотребнадзор
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