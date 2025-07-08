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08 июля 2025 в 10:15

Россиянам назвали условие отмены работы летом

SuperJob: россиянам можно не работать при высокой температуре воздуха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России могут быть освобождены от рабочих обязанностей, если температура воздуха на рабочем месте превышает +28 °С, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. По его словам, подробные условия содержатся в документах СанПиНа.

Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса РФ, — подчеркнул Южалин.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, офисные работники вправе уйти домой на час раньше, если температура воздуха в кабинете составляет до +28,5 °С. При +29 °С рабочий день сокращается на два часа, до +30,5 °С — на четыре часа.

Ранее стало известно, что средний желаемый доход россиян в 2025 году составляет 146 тысяч рублей в месяц. При этом медианное значение зарплатных ожиданий составило 110 тысяч рублей, что на 16% превышает показатели прошлого года.

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