Опрос показал, сколько хотят зарабатывать россияне в 2025 году «Ведомости»: средний желаемый доход россиян составляет 146 тысяч рублей

Средний желаемый доход россиян в 2025 году составляет 146 тысяч рублей в месяц, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов Финансового университета при правительстве РФ. При этом медианное значение зарплатных ожиданий составило 110 тысяч рублей, что на 16% превышает показатели прошлого года.

Как подчеркнули эксперты, молодые специалисты без опыта работы в среднем рассчитывают на 92 тысячи рублей, а медианное значение для этой категории составляет 73 тысячи рублей. Таким образом, ожидания выросли на 7 и 8% соответственно ко II кварталу 2025 года, уточнили в Финансовом университете.

При этом географический анализ выявил любопытные различия в зарплатных ожиданиях. Лидером по запросам оказалась Махачкала, где жители хотели бы получать в среднем 213 тысяч рублей. За ней следуют Хабаровск (188 тысяч), Москва (185 тысяч), Иркутск (175 тысяч) и Санкт-Петербург (166 тысяч).

Ранее глава правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев сообщил, что власти РФ ввели ограничение на максимальное снижение премий для работающих россиян: денежные поощрения теперь не могут быть уменьшены более чем на 20% от ежемесячной заработной платы. Новые правила для работодателей начнут действовать с 1 сентября нынешнего года.