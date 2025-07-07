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07 июля 2025 в 10:32

Россиянам рассказали о новых правилах для работодателей по выплате премий

ФНПР: работодатели больше не смогут снижать премии более чем на 20% от зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти РФ ввели ограничение на максимальное снижение премий для работающих россиян: денежные поощрения теперь не могут быть уменьшены более чем на 20% от ежемесячной заработной платы, заявил глава правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев в комментарии ТАСС. Новые правила для работодателей начнут действовать с 1 сентября нынешнего года.

Зачастую работодатели делят зарплату так, что сотрудник может получать 20 тысяч рублей в качестве оклада, а 80 тысяч — в качестве премии. И в случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить сотрудника всей премии, то есть в итоге работник получит всего 20 тысяч на руки. Новые поправки в Трудовой кодекс РФ с 1 сентября позволят избежать таких ситуаций, — сказал Купреев.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб заявила, что в России для выпускников наиболее востребованными рабочими профессиями являются специализации в сфере строительства. По ее словам, при выборе учебного заведения можно ориентироваться на текущую ситуацию в регионе, чтобы понимать, какие вакансии будут наиболее распространенными в будущем.

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