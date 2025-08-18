Переговоры Путина и Трампа на Аляске
США остаются крупнейшим выгодоприобретателем от текущей ситуации на Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, многое зависит от целей, которые президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ставит перед украинским лидером Владимиром Зеленским.

Мы знаем, что в арсенале американского президента есть и публичные угрозы, и запугивание, но в данном случае США ведь скорее на украинской стороне. Можно сколько угодно сваливать вину на администрацию Байдена (экс-президента США. — NEWS.ru), но массово поставлять Киеву оружие Вашингтон начал как раз в первый срок Трампа, — отметил депутат.

По мнению Журавлева, США принудили Европу закупать американское оружие и передавать его Украине, а ее — делиться своими природными ресурсами. Он выразил уверенность, что для Трампа нет смысла прекращать эту политику, поскольку Соединенные Штаты получают от нее значительную прибыль.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что обладает необходимым опытом для решения сложных международных кризисов. Он резко раскритиковал своих противников, назвав их «глупыми людьми» без здравого смысла.

