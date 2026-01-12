Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:28

Умер двукратный призер ЧМ по по гребле на байдарках и каноэ

Двукратный призер ЧМ по гребле на байдарках и каноэ Сергей Галков умер в 60 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На 61-м году жизни скончался двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по гребле на байдарках Сергей Галков. Пресс-служба Федерации каноэ России подтвердила эту новость, но не назвала причины его смерти.

Его спортивный путь — это история преданности делу, силы воли и ярких побед, — отметили коллеги спортсмена.

Родился Галков 9 мая 1965 года в Москве, продолжив дело отца Виталия Александровича, который был заслуженным тренером СССР. Он добился успехов в спорте, завоевав бронзовые медали на чемпионатах мира в 1991 и 1993 годах в составе четырехместного экипажа. В 1988 году он представлял СССР на Олимпийских играх в Сеуле, но в паре с Сергеем Колесниковым не смог пробиться в финал.

После завершения карьеры Галков возглавлял Федерацию гребли на байдарках и каноэ города. Церемония прощания с спортсменом пройдет 13 января в Москве.

Ранее в возрасте 112 лет скончалась одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова. Женщина гостила у детей в Казахстане в Уральске. Она вырастила пятерых детей, став главой большой семьи: у нее 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.

смерти
байдарки
чемпионы
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые обнаружили на Марсе реки, текущие странным образом
Раскрыта вероятная тактика России в зоне СВО на ближайшую перспективу
Юноша с не чистой совестью пытался вынести из магазина шампуни и скрабы
Назван лауреат «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль
Мясников посоветовал перейти на воду после новогодних застолий
Нарколог предупредила о неочевидных последствиях употребления алкоголя
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.