Умер двукратный призер ЧМ по по гребле на байдарках и каноэ

На 61-м году жизни скончался двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по гребле на байдарках Сергей Галков. Пресс-служба Федерации каноэ России подтвердила эту новость, но не назвала причины его смерти.

Его спортивный путь — это история преданности делу, силы воли и ярких побед, — отметили коллеги спортсмена.

Родился Галков 9 мая 1965 года в Москве, продолжив дело отца Виталия Александровича, который был заслуженным тренером СССР. Он добился успехов в спорте, завоевав бронзовые медали на чемпионатах мира в 1991 и 1993 годах в составе четырехместного экипажа. В 1988 году он представлял СССР на Олимпийских играх в Сеуле, но в паре с Сергеем Колесниковым не смог пробиться в финал.

После завершения карьеры Галков возглавлял Федерацию гребли на байдарках и каноэ города. Церемония прощания с спортсменом пройдет 13 января в Москве.

