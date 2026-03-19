ВСУ пошли на подлый шаг в Харьковской области Лисняк: ВСУ подорвали подземный газопровод у поселка Боровая под Харьковом

Украинские военные подорвали подземный газопровод в прифронтовой части Харьковской области, из-за чего без газа остались жители поселка Боровая и соседних населенных пунктов, сообщил замглавы российской администрации региона Евгений Лисняк. По его словам, которые передает РИА Новости, командование ВСУ намеренно уничтожает объекты жизнеобеспечения гражданского населения.

Ни представители местной «военной администрации», ни сами исполнители подрыва не предприняли никаких мер для защиты и компенсации потерь от подачи бытового газа <...>, фактически бросив людей один на один с гуманитарной катастрофой, — сообщил он.

В российской администрации считают, что подобные действия вызваны паникой в рядах украинских военных на фоне активного продвижения российских войск.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил, что ВСУ целенаправленно атаковали детский сад в Херсонской области, стремясь запугать население. Однако, по его словам, циничный замысел украинских войск не увенчается успехом.