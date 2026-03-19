В Госдуме раскрыли циничный план ВСУ при ударе по детсаду под Херсоном Депутат Колесник: ВСУ намеренно ударили по детсаду под Херсоном ради запугивания

Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали детский сад в Херсонской области, стремясь запугать население, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Однако, по его словам, циничный замысел украинских войск не увенчается успехом.

ВСУ не могут сказать, что они хотели ударить по каким-то воинским формированиям России и промахнулись. С их стороны это было бы грубым враньем. Они специально нацеливаются на гражданские объекты. Они совершили террористический акт, чтобы посеять страх, неуверенность в жителях, не понимая, что удары по детям вызывают ровно обратный эффект. Все, кто участвовал в этой истории, должны быть наказаны. Причем очень сурово, — высказался Колесник.

Он пояснил, что ВСУ намеренно нанесли удар по селу Михайловка из-за его близкого расположения к украинским позициям. По словам депутата, это является попыткой компенсировать неудачи на передовой.

Вооруженные силы России выдавливают украинских военных, но они стараются работать в тылу такими варварскими, даже бесчеловечными методами, за которые надо судить, — заключил Колесник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали детский сад в регионе с помощью беспилотников. По его словам, в результате из здания эвакуировали 35 человек, среди которых было 30 детей.