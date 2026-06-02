Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?

2 июня Россельхознадзор ввел новые ограничения на импорт из Армении. Как меняются торговые и политические отношения двух стран, при чем здесь президент США Дональд Трамп, какая судьба ждет Армению?

Какие продукты запретили везти в Россию из Армении

С 3 июня Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. В ведомстве подчеркнули, что запрет будет действовать, пока не выработают порядок, гарантирующий безопасность отгружаемых товаров. Россельхознадзор подчеркивает, что неоднократно направлял в адрес армянской стороны информацию о нарушениях при поставках подкарантинной продукции — в импорте обнаруживали опасные бактерии, паразитов, другие карантинные объекты. Тот факт, что эти проблемы до сих пор не решены, подтверждает «структурные проблемы в Министерстве экономики Армении», подчеркнули в ведомстве.

2 июня в России начал действовать временный запрет на ввоз из Армении косточковых плодов (вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины) и свежего винограда. Причины — те же самые.

30 мая был ограничен ввоз свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники. СМИ отмечают, что почти весь экспорт клубники из Армении (97%) шел в Россию; в 2025 году ее объем экспорта мог составить $13,25 млн.

22 мая был ограничен импорт цветов из Армении (Россия была крупным импортером тюльпанов, роз, гвоздик и гербер). Отдельно был запрещен оборот всех партий минеральной воды «Джермук» и продажа вин и коньяков трех армянских производителей. Импорт цветов в 2025 году принес Армении $32,1 млн. По данным Россельхознадзора, в 2026 году импорт быстро рос.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

9 мая в ходе выступления президент России Владимир Путин призвал власти Армении провести референдум и решить, хотят ли армяне идти в Евросоюз или остаться в Евроазиатском экономическом сообществе (ЕАЭС). Торговый оборот только с Россией у Армении составляет $7 млрд (четверть ВВП страны).

Почему Пашинян не хочет проводить референдум в Армении

Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия (входят в ЕАЭС) направили резолюцию по последствиям возможного выхода Армении из экономического сообщества. Пашинян назвал резолюцию «очень взвешенной», но подчеркнул, что пока не собирается проводить референдум в Армении. По его словам, вопрос о голосовании может встать в случае реального продвижения к членству в ЕС.

«Сначала мы должны быть кандидатом или уже официально обратиться к ЕС для вступления. Пока этого нет — нет вопроса о референдуме», — подчеркнул Пашинян.

Ограничения, вводимые Россией на армянскую продукцию, Пашинян назвал «несправедливыми». Он призвал фермеров Армении думать «стратегически» и пообещал выкупить всю нереализованную продукцию.

«Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. Мы решаем вопрос нашего государства, республики и обретения государства нового качества. И я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — объявил премьер-министр.

Никол Пашинян Фото: Russian Foreign Ministry's office/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, у властей Армении якобы уже есть предложения по поставкам продукции в другие страны.

«Мы обо всем позаботимся, но Никол Пашинян даже о перце позаботиться не сможет. Максимум сможет съесть несколько штук», — ответил лидер оппозиции Армении, кандидат в премьер-министры от партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян.

7 июня в стране должны пройти парламентские выборы, которые называют «вотумом доверия» для Пашиняна. В преддверии выборов власти Армении наращивают давление на пророссийскую оппозицию. Весной были арестованы десятки активистов трех крупнейших оппозиционных партий (Карапетяна, Кочаряна и Царукяна). 2 июня арестовали одного из ближайших соратников Карапетяна Алексана Алексаняна.

Пашинян предупредил: после выборов он планирует полностью изменить действующую конституцию страны. В оппозиции заявили, что новая конституция сделает политическую систему Армении «монархической».

Что ждет Армению по плану Пашиняна, что ей обещает Трамп

Незадолго до выборов прямую поддержку Пашиняну выразил президент США Дональд Трамп. Госсекретарь Марко Рубио побывал в Армении и подписал соглашение о создании «Пути Трампа» (TRIPP), которое «проложит Еревану путь к международному миру и процветанию, который изменит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов».

«По этим причинам Никол имеет мое ПОЛНОЕ и АБСОЛЮТНОЕ одобрение на переизбрание 7 июня 2026 года», — объявил Трамп в соцсети Truth Social.

В Сети сомневаются, что Армения сможет добиться чего-то хорошего, уходя от России к Евросоюзу и США.

«При разрыве связей с Россией произойдет обесценение валюты и инфляция, потери в миллиарды долларов для очень скромного бюджета страны. Это даст повод прийти „экономическим убийцам“ — навязать Армении кабальные кредиты МВФ», — констатировал военкор Сергей Шилов.

Михаил Делягин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Михаил Делягин («Справедливая Россия») задался вопросом: какой «великой транспортной державой» должна стать не имеющая выхода к морю Армения?

«Зангезурский коридор, мол, будет чуть ли не „центральной артерией Евразии“. Но возникают сомнения: что там возить, кроме оружия и редких овощей и фруктов? Не станет ли это просто плацдармом для размещения войск США, нацеленных на Иран? Не обязательно. Американцы же развивали наркоторговлю в Афганистане для всей Евразии. Всю Евразию, нас в том числе, убивали героином, который выращивали под контролем американцев в Афганистане. Сейчас американцев оттуда выкинули. Армения вполне может взять на себя эту замечательную функцию», — констатировал Делягин.

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