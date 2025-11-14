«Слабый политик»: Пашинян начал зачистку перед выборами. Куда смотрит Запад

Правоохранители Армении задержали авторов популярного подкаста «Имнемними». Формальным поводом для обысков у оппозиционных блогеров стала их перепалка со спикером парламента Аленом Симоняном. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты обратили внимание на две важные детали: приближаются парламентские выборы 2026 года, и это не первое громкое задержание активистов в Армении. Зачем Ереван начал зачистку информационного поля и почему Запад игнорирует происходящее в стране – в нашем материале.

Что известно о задержании авторов «Имнемними»

Обыски в домах блогеров Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна прошли 13 ноября, после чего их увезли в полицию. Адвокат журналистов Рубен Меликян рассказал в соцсетях, что задержанным вменяют хулиганство. Следственный комитет Армении заявил, что в отношении Самсоняна и Сагателяна проводились «неотложные следственные действия в рамках возбужденного уголовного производства».

На роликах, которые распространились в соцсетях, видно, как Самсоняна скручивают и увозят силовики в масках. При этом известно, что они не только ворвались в дома журналистов, но и изъяли оргтехнику из редакции издания Antifake, где работали задержанные.

Утром 14 ноября армянские СМИ сообщили, что Сагателян и Самсонян отправлены под арест на два месяца.

Что известно о конфликте блогеров с Симоняном

Основанием для задержания и последующего ареста блогеров стало заявление, поданное спикером армянского парламента Симоняном. Их конфликт начался после выхода очередного выпуска «Имнемними» с участием экс-президента республики Сержа Саргсяна. Это интервью подверглось резкой критике Симоняна, который в своем посте в соцсетях назвал журналистов «сукиными сыновьями».

В следующей передаче Сагателян жестко ответил на слова спикера парламента. На них отреагировал и Самсонян, но без употребления ненормативной лексики.

«То есть спикер может называть людей сукиными сыновьями, и это не хулиганство, а ответ ему — хулиганство?» — возмутился адвокат Меликян.

Нарек Самсонян и Вазген Сагателян Фото: patreon.com/Imnemnimipodcast

По данным армянских СМИ, семичасовой выпуск подкаста с Саргсяном посмотрел и премьер-министр Армении Никол Пашинян и был им крайне недоволен. Однако сам премьер не делал заявлений на этот счет.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что причины разгоревшегося конфликта глубже, чем просто публичная перепалка блогеров с Симоняном. По словам эксперта, власти Армении в этом деле преследуют две цели.

«Первое — это чтобы все оглядывались на правительство и лично на Пашиняна перед тем, как что-то говорить и писать. A второе — это показать, кто в стране хозяин. На кого будет ориентироваться элита, в первую очередь деловая, административная? На того, у кого власть. Можно было не трогать оппозиционных мэров, не трогать церковь, не трогать — как сейчас — журналистов-блогеров. Но Пашиняну важно показать, что он здесь хозяин, что власть у него, и что слушаться и смотреть надо на него», — объяснил эксперт.

Зачем Пашинян начал репрессии

За несколько недель до инцидента с блогерами в Армении разразился еще один политический скандал. Силовики наведались в администрацию второго по величине города страны Гюмри, провели там обыски и задержали оппозиционного мэра Вардана Гукасяна. Он и еще семь сотрудников администрации обвиняются в получении взяток.

Армянский политолог Грант Микаэлян в беседе с NEWS.ru отметил, что сейчас в республике старательно избавляются от тех, кто критикует действующую власть.

«До этого уже были арестованы десятки человек – мэры, бизнесмены, представители церкви. Эти события в первую очередь связаны с предстоящими парламентскими выборами. Власть чувствует, что без каких-либо действий не сможет на них победить», — уверен эксперт.

Микаэлян полагает, что первостепенная задача для правительства Пашиняна – контролировать информационное и политическое поля, а также уничтожить все альтернативные структуры – церковь, местное самоуправление и прочие.

«А те ветви, что не подчинены исполнительной власти, все равно захвачены и политизированы в ее пользу», — пояснил он.

В том, что Пашинян стремится избавиться от любых конкурентов и критиков, уверен и лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Власти Армении хотят заткнуть рот всем несогласным и действуют проверенными силовыми методами. Безусловно, это имеет прямое отношение к предстоящим парламентским выборам в стране в 2026 году. Кресло под Пашиняном шатается уже много лет, но путем репрессий и при активной поддержке Запада ему все еще удается усидеть в нем», — заявил он в разговоре с NEWS.ru.

Католикос всех армян Гарегин II Фото: Стрингер/РИА Новости

Как действия Пашиняна вредят Армении

Аресты, которые были инициированы армянскими силовиками за последние недели – лишь часть эпизодов масштабной кампании властей против «инакомыслящих». В июне этого года Пашинян обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки. В том же месяце СК республики обвинил движение «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна в подготовке терактов и захвате власти. Его задержали, сейчас священнослужитель находится под арестом. Тогда же был арестован миллиардер Самвел Карапетян, обвиненный в призывах к захвату власти после того, как раскритиковал нападки на церковь.

Лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян в беседе с NEWS.ru проводил параллель между действиями Пашиняна в отношении «неугодных» с политикой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Пашинян так готовится к выборам, он хочет их сфальсифицировать. Но это ему не удастся. Он повторяет судьбу Саакашвили, который тоже так боролся со своей оппозицией. Однако он очень плохо закончил свою карьеру. То же самое творится в Армении», — сказал Теванян.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сказал NEWS.ru, что Пашинян пытается оторвать Армению от ее традиционных корней, лишить самобытности, культуры и суверенитета. В то же время армянская оппозиция выступает за сохранение уникальности Армении как государства.

«Таким образом, оппозиционеры и журналисты, пишущие правду, неугодны Пашиняну. Они будут преследоваться, арестовываться и заключаться под стражу по надуманным причинам. В Армении формируется диктаторский режим. Это диктатура Пашиняна и его советников из западных стран — Франции и Америки. Именно они выступают главными консультантами по установлению в Армении диктаторского режима и максимальному пресечению любых утечек правды о происходящих событиях внутри гражданского общества», — указал депутат Госдумы.

Никол Пашинян Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Запад молчит

Страны Запада, представители Европарламента и ОБСЕ, которые обычно бурно реагируют на малейшие нарушения демократических принципов, пока никак не отреагировали на события в Армении. На этот факт в разговоре с NEWS.ru обратил внимание армянский правозащитник, адвокат Тигран Аветисян

«Власть наглядно, нагло показывает, что нормы права для нее значения не имеют. Что она готова раздавить оппонентов. И эти оппоненты должны знать, что Запад промолчит. Случись подобное в любой точке мира, где-то в Африке – стоял бы вой и причитания. Тут – молчок. И власти намеренно демонстрируют, что никто не вступится на Западе», – сказал он.

Силаев считает это вполне ожидаемым исходом.

«В конце 2025 года ждать какую-то реакцию от Европы в таком случае могут только очень наивные люди, которые проспали последние 5-10 лет. После того, как прошли выборы в Румынии и в Молдавии — с подтасовками и прямым давлением на оппозицию — каких реакций можно ждать от Европы? Пашинян — их человек, это их союзник, и они, конечно, будут за него держаться. Нет, Европа ни на что не обратит внимание, она не скажет: „Ай-яй-яй“. Она скажет, что Пашинян „молодец“. Может быть, не публично, но при личной встрече, тет-а-тет, точно скажут», — заверил Силаев.

Микаэлян не исключает, что Запад сам мог подтолкнуть Ереван к отходу от демократических норм.

«Пашинян выполняет те геополитические цели, которые западные страны ставят перед ним. Поэтому неудивительно, что они поддерживают этот процесс. Более того, во многом и направляют», — пояснил политолог.

По мнению Миронова, «слабый, но управляемый» политик во главе Армении, который периодически устраивает провокации против России, вполне устраивает Запад. Поэтому США и ЕС готовы смотреть сквозь пальцы на все, что творится в республике.

«Последняя история с возможным отказом от закупок российского зерна в пользу украинского, о чем сообщила Служба внешней разведки РФ, как раз из этой серии. Пашинян, разумеется, сразу это опроверг, но мы прекрасно понимаем, что он просто пытается усидеть на двух стульях», — указал он.

Загрузка собранного зерна с поля в Краснодарском крае Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

А директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что Запад особенно заинтересован в продвижении своих интересов в Армении после «абсолютного провала внедрения Грузии в ЕС». Поэтому Пашиняну разрешат сделать все, что будет выгодно его зарубежным кураторам.

«Европейские силы напрямую поддерживают экстремизм и терроризм. Идею с Грузией они стараются компенсировать за счет Армении. Пашинян в данном случае — проводник их интересов. Поэтому Запад будет молчать, даже если он начнет на улице расстреливать людей», — резюмировал политолог.

Читайте также:

Пашиняну всё можно? Премьер Армении жестко убирает оппозицию перед выборами

«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину

«Полезные дураки США»: Франция готовит армию к конфликту, чем ответит РФ