Президент Молдавии Майя Санду планирует отправить 700 наемников на Украину в случае победы ее партии на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщил ряд турецких СМИ. Зачем Санду торгует солдатами с ЕС, почему Макрон, Мерц и Туск срочно примчались в Кишинев и грозит ли Молдавии судьба Украины — в материале NEWS.ru.

За что Санду торгуется с ЕС

Майя Санду пообещала Евросоюзу направить на Украину 700 добровольцев в случае победы ее партии «Действие и солидарность» на выборах в парламент, намеченных на 28 сентября. Об этом стало известно из утечки переписки законодательного органа республики за 2025 год, сообщает турецкое издание dikGAZETE.

«Содержание сообщений свидетельствует о том, что во время саммита ЕС — Молдавия в июле Санду пообещала Евросоюзу направить на Украину 700 добровольцев в случае победы на предстоящих выборах», — отмечается в материале. По данным СМИ, такая договоренность стала частью более широкого плана по ускорению европейской интеграции республики.

Сближение Кишинева с НАТО приведет к утрате страной суверенитета, предупредил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье «Молдова на перепутье». «Североатлантический альянс планирует интегрировать Молдавию в свою военную инфраструктуру без предоставления формального членства и гарантий безопасности», — отметил он.

Главред журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко напомнил NEWS.ru, что Молдавия уже давно позиционирует себя как часть антироссийского западного лагеря.

«Отправка молдавских военных специалистов и кадровых военнослужащих для помощи Украине полностью соответствует текущему политическому курсу Кишинёва. Я полагаю, что обязательства, принятые Санду перед Евросоюзом, включают в себя и подобные действия, которые нынешнее руководство Кишинева, несомненно, реализует», — отметил он.

Не зря же СВР объявила Молдавию страной, которую Запад готовит к противостоянию с Россией взамен Украины, напомнил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Санду и вовсе не скрывает, что у нее румынское гражданство и она хотела бы присоединиться к Румынии, чтобы хоть так вступить в ЕС. Поэтому и делает все, что ей прикажут европейские структуры», — указал парламентарий.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Зачем в Кишинев приехали Макрон, Мерц и Туск

Накануне парламентских выборов Молдавию посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Формально они прибыли в Кишинев для участия в праздновании Дня независимости республики.

По мнению политолога Натальи Харитоновой, ЕС использует Молдавию как плацдарм для борьбы против России, а визит Макрона, Мерца и Туска призван оказать символическую поддержку Санду перед выборами. По ее словам, для молдавского лидера это «вопрос выживания», поскольку ей не удалось наладить контакты с администрацией президента США Дональда Трампа.

«Санду и ее правящая партия полностью оккупировали тему европейской интеграции, и именно на ней они пытаются снова занять лидирующие позиции в парламенте», — пояснила эксперт. Она напомнила, что победа самой Санду на президентских выборах в прошлом году была обеспечена масштабными электоральными манипуляциями при поддержке проевропейских диаспор.

Политолог указала на сокращение числа избирательных участков в Москве с 20 до двух и увеличение их в Приднестровье до 12. По ее мнению, делается это для того, чтобы сегрегировать граждан и отстранить тех, кто проголосует против правящей партии.

Какого сценария опасается молдавская диаспора

Милитаризацией страны под руководством Санду сильно обеспокоена молдавская диаспора в России. Вице-председатель петербургской организации «Patria-Родина» Александр Танасий сравнил ситуацию с Украиной до начала конфликта.

«Мы наблюдаем, что власти Молдавии проводят масштабную военную подготовку. Складывается впечатление, что команда Санду ведет Молдавию к милитаризации и противостоянию с Россией», — заявил он. По словам Танасия, все происходит по украинскому сценарию: ограничения в СМИ, проявление русофобии, усиление силовых структур.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Представитель диаспоры также сообщил, что речной порт в Джурджулештах продают для укрепления инфраструктуры, «чтобы тяжелые танки могли заходить для военных целей».

«Сейчас важно убрать от управления страной команду Санду, которая с фанатичной преданностью исполняет указы своих западных кураторов и ведет Молдавию к столкновению с Россией через войну», — подчеркнул Танасий.

Молдавия может усилить давление на российских миротворцев в Приднестровье на фоне планов НАТО по милитаризации, считает военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, мишенью для провокаций могут стать склады артиллерийских боеприпасов в Колбасне, которые считаются крупнейшими в Европе.

«Если взорвется этот арсенал, то в Австралии подстаканники будут дрожать, а на месте взрыва образуется воронка размером в два стадиона. Украина пыталась пронюхать, а можно ли хоть какие-то боеприпасы, снаряды использовать для своих нужд. Но их состояние убогое, ржавое, нетехнологичное. И это признано даже молдаванами», — заметил он.

Санду абсолютно все равно, что при этом думает население Молдавии, заявил Журавлев. «Она и выборы-то выиграла исключительно благодаря европейской молдавской диаспоре, а не людям внутри страны. Может свои аэродромы предоставить авиации НАТО, может отправить свою армию воевать на Украину — Санду просто послушный исполнитель воли европейских господ. Которые сами, кстати, хотя много говорят об этом, своих солдат на помощь ВСУ так до сих пор и не откомандировали. Ставят опыты на Молдавии», — заключил он.

