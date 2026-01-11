Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 18:27

Прибывший утихомирить буяна полицейский получил ножом в шею

Москвич с ножом напал на прибывшего его утихомирить полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москвич минимум дважды ударил ножом в шею полицейского, прибывшего его утихомирить, передает пресс-служба столичного главка СК РФ. По данным ведомства, жизни стража порядка уже ничего не угрожает. Инцидент произошел в январские праздники, 7-го числа, у подъезда жилого дома на улице Ставропольской. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — сказано в сообщении.

До этого в Воронеже возбудили уголовное дело после того, как в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как подростки избивают мужчину в подъезде одного из домов. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о произошедшем.

Ранее пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила, что двое мужчин устроили перестрелку в ночном клубе Киржача. По данным ведомства, конфликт возник между двумя компаниями отдыхающих, в результате чего один из дебоширов и трое случайных посетителей получили ранения. Нападавшие скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны полицией.

