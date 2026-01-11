Прибывший утихомирить буяна полицейский получил ножом в шею Москвич с ножом напал на прибывшего его утихомирить полицейского

Москвич минимум дважды ударил ножом в шею полицейского, прибывшего его утихомирить, передает пресс-служба столичного главка СК РФ. По данным ведомства, жизни стража порядка уже ничего не угрожает. Инцидент произошел в январские праздники, 7-го числа, у подъезда жилого дома на улице Ставропольской. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — сказано в сообщении.

