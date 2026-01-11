Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 13:55

Подростки напали на мужчину и выставили полуголым на улицу

СК возбудил уголовное дело после избиения мужчины подростками в Воронеже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Воронеже возбудили уголовное дело после того, как в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как подростки избивают мужчину в подъезде одного из домов, сообщили в СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о произошедшем.

По информации Telegram-канала Baza, группа подростков избила 30-летнего мужчину и выставила его полуголым на улицу. Инцидент произошел в лифте одного из подъездов на улице Ключникова.

Молодые люди выбили дверь подъезда, чтобы попасть в квартиру к друзьям. Позднее в подъезд вошел взрослый мужчина, который вместе с одним из подростков поднялся в лифте.

Камеры зафиксировали, как пострадавшего жестоко избивают на лестничной клетке. Затем драка перемещается в лифт. После этого подростки спускают пострадавшего вниз и, оставив в одних разорванных джинсах силой выталкивают на улицу.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением. Личности несовершеннолетних правонарушителей установлены.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области подросток подозревается в нанесении смертельных травм 35-летнему мужчине с умственными отклонениями. Тело погибшего было найдено на улице, а подозреваемый вскоре задержан. По предварительной информации, причиной нападения стали ложные обвинения в педофилии.

